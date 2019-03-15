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На выборах украинского президента не будет видеонаблюдения

15 Марта 2019 в 22:58
На выборах украинского президента не будет видеонаблюдения

Видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов президента Украины не будет, поскольку это не предусмотрено законом, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Евгений Радченко.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Согласно результатам опроса, который провел центр «Социс», действующий президент Петр Порошенко обогнал кандидата Юлию Тимошенко. О своем желании снова отдать свой голос украинскому лидеру заявили 19,6% респондентов. А вот Юлия Тимошенко получила лишь 14,8% голосов фокус-группы и сместилась в рейтинге на третье место.

По-прежнему лидирует во всех социологических опросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Новый срез общественного мнения показал, что за него готовы проголосовать 27,7% граждан.


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