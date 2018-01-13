На встрече с Павлом Грудининым скоропостижно скончался мужчина

ЧП произошло на проходящей в Москве встрече с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Один из участников мероприятия скоропостижно скончался.

Как рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко, участнику мероприятия стало плохо во время встречи. На мероприятии присутствовал профессиональный врач, который сразу оказал ему помощь. «Скорая» приехала через 10 мину, но усилия врачей оказались тщетны.

«Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь,… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер», — сказал Ющенко.

Память умершего на встрече почтили минутой молчания.

Накануне ЦИК зарегистрировал Грудинина в качестве кандидатов на выборы президента России, который пройдут в марте 2018 года. Сегодня политик проводит встречу с доверенными лицами в Центральном доме литераторов в Москве.