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На всех московских вокзалах объявлена эвакуация

4 Декабря 2018 в 19:56
На всех московских вокзалах объявлена эвакуация

Пассажиров и сотрудников  эвакуируют из зданий всех девяти московских вокзалов после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник. При этом агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

ТАСС, в свою очередь отмечает, что кинологи проверяют территории всех вокзалов  на наличие подозрительных предметов. Источник подчёркивает, что график движения поездов и электричек в связи с инцидентом не изменялся. Эвакуация людей не проводится. 

Напомним, на минувшей неделе поступили сообщения о минировании 10 столичных ТЦ. Из магазинов были эвакуированы несколько тысяч человек. Изначально СМИ сообщали, что анонимные звонки об угрозе взрыва поступали из-за границы, позже отмечалось, что они прошли с  номера, зарегистрированного на жительницу подмосковной Балашихи.

Волна ложных минирований прокатилась по России с сентября по декабрь 2017 года. 

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН заявил, что 10 лет заключения для телефонных террористов - маленький срок. 


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