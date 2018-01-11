На время ЧМ-2018 могут ограничить цены на авиаперелеты

Кабмин и Минтранс РФ намерены ограничить стоимость авиабилетов на время проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Об этом в четверг сообщает РИА Новости. «Мы прорабатываем с правительством РФ принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, по ценам на авиабилеты в период проведения чемпионата мира по соответствующим дестинациям»,— заявил глава министерства транспорта Максим Соколов. При этом он подчеркнул, что эти меры следует применять осторожно, так как дешевые билеты могут быть очень быстро раскуплены. Финальная часть ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые станет страной-хозяйкой мундиаля.

Кабмин и Минтранс РФ намерены ограничить стоимость авиабилетов на время проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

«Мы прорабатываем с правительством РФ принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, по ценам на авиабилеты в период проведения чемпионата мира по соответствующим дестинациям»,— заявил глава министерства транспорта Максим Соколов.

При этом он подчеркнул, что эти меры следует применять осторожно, так как дешевые билеты могут быть очень быстро раскуплены.

Финальная часть ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые станет страной-хозяйкой мундиаля.