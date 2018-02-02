На востоке Москвы сдаются в аренду помещения для малого бизнеса

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о спецпредложении по аренде коммерческих объектов только для малого бизнеса. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тысячи рублей за 1 кв. метр.





На востоке Москвы в пяти минутах от метро «Первомайская» в аренду сдается объект свободного назначения площадью 272 кв. метра. Лот расположен на цокольном этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость аренды 1,2 млн рублей. Заявки принимаются до 16 февраля. Объект находится по адресу 7-ая Парковая улица, дом 8А.

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На юго-востоке города в районе Некрасовка в аренду сдается объект свободного назначения площадью 99 кв. метров. Лот расположен на первом этаже жилого дома. Начальная цена годовой аренды 445 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 февраля. Лот расположен по адресу Люберцы, 2-я Вольская улица, дом 6.

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На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка сдается объект свободного назначения площадью 132 кв. метров. Лот расположен на первом этаже, имеется отдельный вход. Начальная стоимость аренды – 594 тыс. рублей. Заявки принимаются до 16 февраля. Объект расположен по адресу ул. Рождественская, дом 19 корпус 2.

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Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!