На вокзалах Подмосковья разместят памятки по получению транспортных льгот

По распоряжению губернатора Андрея Воробьева на всех вокзалах и в салонах общественного транспорта разместят памятки по получению льгот на проезд. Выступая на заседании регионального правительства, Воробьев отметил, что «житель должен иметь социальную карту и возможность её активировать. А на железнодорожных станциях необходимо развесить подробные инструкции, чтобы жители знали, как оформить свой электронный билет».

Как отметила глава регионального Минсоцразвития Ирина Фаевская, которую цитирует сайт «Подмосковье сегодня», уже с 1 сентября у метро и на вокзалах появятся специальные стойки для перекодировки соцкарт подмосковных льготников для бесплатного проезда по Москве.

Также такую перекодировку можно провести в подмосковных отделениях соцзащиты.