На военной базе в Огайо объявлена тревога

Тревога объявлена на базе военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон в штате Огайо из-за сообщений о присутствии неизвестного вооруженного человека на территории местного военного госпиталя, передает ТАСС.

Личный состав базы был направлен в укрытие на то время, пока идет расследование инцидента.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.

На авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон (штат Огайо) с 1923 года существует Национальный музей Военно-воздушных сил США - один из старейших и крупнейших авиакосмических музеев мира. В нём представлены свыше 400 летательных аппаратов. Ежегодно музей посещает более миллиона человек.