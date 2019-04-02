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На Викторию Скрипаль напали в Ярославле

2 Апреля 2019 в 00:11
На Викторию Скрипаль напали в Ярославле

В Ярославле совершено нападение на Викторию Скрипаль и ее супруга, передает «Интерфакс».

Уточняется, что инцидент произошел в помещении ТСЖ. В результате нападения у Виктории травмирована губа, а у мужа сломан палец.

Скрипаль уточнила, что нападавший является ее соседом по ТСЖ - лидером регионального отделения движения «Великое отечество».

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамье в британском городе Солсбери. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению более, чем за год найдено не было.

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