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На видео попала аварийная посадка гигантского транспортника США без шасси

10 Августа 2018 в 10:12
На видео попала аварийная посадка гигантского транспортника США без шасси

В Сеть попало видео аварийного приземления крупнейшего транспортного самолета ВВС США C-5 Galaxy на авиабазе в Сан-Антонио, штат Техас. У воздушного судна, способного перевозить шесть вертолетов, четыре БМП, шесть БТР, два танка или до 345 солдат и офицеров, произошли проблемы с передней стойкой шасси. Видео снято случайным очевидцем. Дата инцидента неизвестна, отмечает Ura.ru. На кадрах видно, как самолет, сильно раскачиваясь, движется по ВПП.

 

C-5 Galaxy — третий по грузоподъемности транспортный самолет в мире. Его превосходят советские Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан».

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