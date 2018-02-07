На ВДНХ завершилась работа шоу-рума квартир по программе реновации

Шоу-рум на ВДНХ, в котором были представлены квартиры по программе реновации, завершил свою работу. Как пишет ТАСС, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что его посетили порядка 47 тысяч человек. По его словам, все пожелания жителей столицы, которые они высказали во время «Московского урбанистического форума-2017», были учтены и появились в доработанной планировке квартир. Так, в частности, в однокомнатной квартире увеличили площадь коридора и прихожей, во всех квартирах добавилась либо гардеробная, либо встроенный шкаф.

Напомним, общая площадь домов, которые попали в программу реновации, составляет порядка 16 миллионов квадратных метров. Там расположено 350 тысяч квартир, к которых проживает около 1 миллиона москвичей.