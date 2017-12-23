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«На условиях равноправия». Путин заявил о готовности России к работе с Западом

23 Декабря 2017 в 14:50
«На условиях равноправия». Путин заявил о готовности России к работе с Западом

Москва готова сотрудничать со странами Запада только на условиях равноправия. Об этом заявил на съезде «Единой России» в субботу президент РФ Владимир Путин.

«Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия», — сказал Путин, слова которого приводит Газета.ру

Президент отметил, что Россия никогда не будет жертвовать безопасностью своих граждан и национальными интересами.

Ранее глава государства заявлял о необходимости уважительно относиться к оппозиции, при условии, что она не просто будет «обвинять власть во всех смертных грехах», а ответственно поучаствует в решении острых социальных проблем.

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