«На условиях равноправия». Путин заявил о готовности России к работе с Западом

Москва готова сотрудничать со странами Запада только на условиях равноправия. Об этом заявил на съезде «Единой России» в субботу президент РФ Владимир Путин.

«Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия», — сказал Путин, слова которого приводит Газета.ру

Президент отметил, что Россия никогда не будет жертвовать безопасностью своих граждан и национальными интересами.

Ранее глава государства заявлял о необходимости уважительно относиться к оппозиции, при условии, что она не просто будет «обвинять власть во всех смертных грехах», а ответственно поучаствует в решении острых социальных проблем.