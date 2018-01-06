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На Урале в Рождество не будут прерывать сбор подписей в поддержку Путина

6 Января 2018 в 19:00
На Урале в Рождество не будут прерывать сбор подписей в поддержку Путина

В Свердловской области в рождественские праздники не будут прекращать сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентские выборы 2018 года. Такое решение было принято волонтерами в связи с большим количеством желающих поддержать действующего главу государства.

Два пункта сбора подписей открылись в Екатеринбурге 5 января Один из них находится в аэропорту Кольцово, второй – в торговом центре.

Активисты движения «Волонтеры Победы» отметили, что массовый сбор подписей в поддержку Путина стартует в области с 9 января.

Напомним, выборы президента России пройдет 18 марта 2018 года, пишет ТАСС.

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