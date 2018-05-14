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На Урале построят высокоскоростную железнодорожную магистраль

14 Мая 2018 в 15:55
На Урале построят высокоскоростную железнодорожную магистраль

На Урале будет построена высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Распоряжение о строительстве подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом глава правительства сообщил на совещании с и.о. вице-премьеров, отмечает «Свободная пресса». По словам Медведева это важный инфраструктурный объект, он положительно повлияет на развитие районов, через которые пройдет магистраль.

Путь между Челябинском и Екатеринбургом должен будет занимать чуть более часа. Сейчас время в дороге составляет 4,5 часа.

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