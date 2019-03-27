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На Украине жертвами гриппа стали более 50 человек

27 Марта 2019 в 23:15
На Украине жертвами гриппа стали более 50 человек

С 1 октября прошлого года, когда на Украине начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, по 24 марта года от осложнений, вызванных этими заболеваниями, умерли 54 человека, в том числе 10 детей, передает «Синьхуа».

Эти заболевания были диагностированы примерно у 11,5% населения Украины.

В последний раз тяжелая эпидемия гриппа была зафиксирована в Украине в 2015-2016 годах. Тогда жертвами стали свыше 300 человек.

В эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал совет россиянам, как поднять иммунитет.

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