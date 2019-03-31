На Украине запустили флешмоб-прощание с президентом Порошенко

Граждане Украины запустили в социальных сетях флешмоб, с помощью которого решили намекнуть Петру Порошенко, что на посту президента страны ему осталось находиться недолго.

В рамках акции украинцы публикуют свои фотографии с избирательных участков с хэштегом "остаточнепрощавай". В переводе этот слоган звучит, как "окончательноепрощай". Хэштег был выбран неслучайно. Считается, что именно эту фразу в своих выступлениях часто использует действующий президент Украины Петр Порошенко. В большинстве случаев, выражение звучит в контексте разрыва отношений с Россией.

Уточняется, что хештег "остаточнепрощавай" используют не только простые граждане, но и известные личности. В том числе среди тех, кто поддержал акцию, оказался бывший глава администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН высказал недоверие к итогам уже первого тура голосования по выбору украинского президента.