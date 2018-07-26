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На Украине запретили «Мой балет»

26 Июля 2018 в 21:44
На Украине запретили «Мой балет»

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз изданной в российском «Издательстве АСТ» книги Илзе Лиепы «Мой балет», передает РИА «Новости».

Издание подвергнуто репрессиям в связи с упоминанием на его страницах Николая Цискаридзе (он публично поддержал присоединение Крыма к России).

Илзе Марисовна Лиепа (родилась 22 ноября 1963 года в Москве) — российская балерина, актриса театра и кино, народная артистка России, народная артистка Карелии, лауреат Государственной премии РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

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