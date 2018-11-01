На Украине захотели покарать министра за карту с российским Крымом

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Марина Томко сообщила на своей странице в Facebook о начале расследования в отношении главы государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаила Ноняка. Сообщается, что это связано с тем, что министр во время своего выступления показал карту, где полуостров Крым окрашен в тот же цвет, что и Россия. Инцидент произошел 31 октября в офисе организации международного бизнеса на Украине European Business Association (EBA). Отметим, что никто из присутствовавших в зале не отреагировал на этот инцидент.

По сообщению Томко, служебное расследование инициировано министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.