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На Украине зафиксирована вспышка кори

17 Января 2018 в 00:20

В Украине зафиксирована вспышка кори, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Сначала текущего года заболевание выявлено у 1285 человек, в том числе у 856 детей. За весь прошлый год корью на Украине в общей сложности переболели 4782 человека. Отмечается, что в 2017 году от кори погибли пять человек, а за первые две недели текущего года — один.

В украинском минздраве причиной вспышки назвали недостаточный уровень вакцинации: в 2017 году эту процедуру прошли только 65,5% детей от запланированного числа.

В связи с ростом заболеваемости корью Россия усилила санитарный контроль в пунктах пропуска на совместной границе. США рекомендовали своим туристам временно воздержаться от посещения Украины.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.


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