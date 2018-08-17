На Украине вышла книга с российским Крымом

Украинское издательство выпустило книгу, в которой Крым обозначен, как российская территория. Как сообщает ТСН, написанное Еленой Костенко пособие называется «Растительный мир».

В издательстве «Ранок», которое занималось выпуском книги, заявили, что произошедшее можно объяснить ошибкой дизайнера. Также там заявили, что собираются снять весь тираж с продажи. После этого книга будет отредактирована и сможет вернуться на полки магазинов, отмечает телеканал «360».

Напомним, ранее стало известно, что немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту России, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и вся территория страны. Кадры с российским полуостровом попали в документальный фильм «Sibirien total».