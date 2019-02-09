Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

На Украине сторонники УПЦ захватили храм в Тернопольской области

9 Февраля 2019 в 21:00
На Украине сторонники УПЦ захватили храм в Тернопольской области
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

В селе Онишкивци Шумского района Тернопольской области представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Успения Пресвятой Богородицы. Информацию об этом распространило РИА «Новости» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Захват храма произошел при поддержке Райгосадминистрации и Нацполиции.

«Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что «мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в Райгосадминистрацию», - цитирует агентство слова священника Тернопольской епархии Михаила Костюка.

Сторонники ПЦУ ссылаются на поддержку своих действий со стороны верующих, отошедших от УПЦ. Те же, в свою очередь, утверждают обратное, пишет Газета.ru.

Ранее в беседе с НСН священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин прогнозировал захваты храмов УПЦ из-за принятого на Украине закона о порядке смены подчиненности религиозных организаций.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.