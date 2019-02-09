На Украине сторонники УПЦ захватили храм в Тернопольской области

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

В селе Онишкивци Шумского района Тернопольской области представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Успения Пресвятой Богородицы. Информацию об этом распространило РИА «Новости» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Захват храма произошел при поддержке Райгосадминистрации и Нацполиции.

«Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что «мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в Райгосадминистрацию», - цитирует агентство слова священника Тернопольской епархии Михаила Костюка.

Сторонники ПЦУ ссылаются на поддержку своих действий со стороны верующих, отошедших от УПЦ. Те же, в свою очередь, утверждают обратное, пишет Газета.ru.

Ранее в беседе с НСН священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин прогнозировал захваты храмов УПЦ из-за принятого на Украине закона о порядке смены подчиненности религиозных организаций.