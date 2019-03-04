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На Украине сокращается число кандидатов в президенты

4 Марта 2019 в 23:44
На Украине сокращается число кандидатов в президенты

50-летний Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отзыве своей кандидатуры с выборов президента страны, передает RT.

По словам Садового, в этом году Украина имеет шанс выбрать проукраинского «антикоррупционного» президента.

Политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и проголосовать, чтобы обеспечить честные выборы.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины назначены Верховной Радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.

Объединение «Самопомощь» — политическая партия на Украине. Лидер — городской голова Львова Андрей Садовый. Название партии совпадает с названием гражданского объединения «Самопомощь», созданного Садовым в октябре 2004 года. Своей идеологией считает «христианскую мораль и здравый смысл». Зарегистрирована Министерством юстиции 29 декабря 2012 года.

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