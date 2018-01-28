На Украине снимут фильм про Петлюру для патриотического воспитания молодежи

Киев анонсировал премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре, «Тайные дневники Симона Петлюры». Как сообщил журналистам вице-премьер Украины Павел Розенко, показ картины пройдет уже в этом году.

Розенко отметил, что цель создания картины – продвижение патриотический настроений в обществе.



«Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине», - пояснил украинский министр, слова которого приводит ТАСС.

Симон Петлюра был предводителем националистического движения на Украине. Он прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами. После освобождения Украины Красной армией в 1921 году бежал за границу, где был убит, спустя пять лет Шоломом Шварцбардом, мсчившим Петлюре за гибель родных.