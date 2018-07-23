На Украине скоропостижно скончался футбольный тренер

Сегодня на Украине скоропостижно скончался тренер клуба «Подолье» Виталий Балицкий. Он месяц не дожил до своего 40-летия. Прощание со спортсменом пройдет 25 июля в Хмельницком.

Балицкий - воспитанник хмельницкого «Подолья». Карьеру профессионального футболиста начинал в «Темпе-Адвис-2» из Шепетовки в 1995 году. В июне 1996 года сыграл четыре матча за киевский «ЦСКА-3» в любительском чемпионате, после чего вернулся в родной город, где отыграл за «Подолье» первый круг чемпионата первой лиги. Заканчивал сезон Балицкий уже в ЦСКА-2. В следующем чемпионате дебютировал в высшей лиге в составе ЦСКА (Киев). За четыре года в киевском клубе сыграл 85 матчей в высшей лиге, провёл 6 матчей в Кубке УЕФА и 4 — в Кубке Кубков. Дважды играл в финалах Кубка Украины.

После шести сезонов в составе «армейцев», Виталий Балицкий перебрался в российский чемпионат. В 2005 году играл в румынском чемпионате за ЧФР (Клуж-Напока). Завершил карьеру игрока в родном Хмельницком в составе местного «Динамо».

В 2011 году Виталий Балицкий начал тренерскую карьеру в ДЮФК «Подолье». В 2016 году стал главным тренером хмельницкого «Подолья».