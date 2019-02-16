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На Украине считают, что могут заменить Россию как поставщика газа для ЕС

16 Февраля 2019 в 10:00
На Украине считают, что могут заменить Россию как поставщика газа для ЕС

Сергей Тарута, кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады в своем Facebook заявил, что его страна может стать вместо России поставщиком газа в страны Евросоюза (ЕС).

По мнению Таруты, Украина является потенциальной альтернативой для снабжения газом европейских стран, если инвестирует средства в разработку добычи голубого топлива. Ранее Тарута уже высказывал мнение о том, что Украина обладает колоссальными запасами газа.

«Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», - заявил Тарута.

Тарута отметил, что для ЕС «Северный поток-2» - проект, который оценивается с точки зрения прагматизма с точки зрения экономического прагматизма. При этом США обеспокоены вопросами безопасности и считают, что приобретение газа у России равносильно поддержке «потенциального противника».

«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», - заявил Тарута.

Преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым, напоминает Газета.ru.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что согласование поправок стало лишь формальной процедурой, завершающей долгие переговоры и отстаивание западными партнёрами России проекта газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «Северный поток – 2» от них не пострадает.

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