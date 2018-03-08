На Украине прокурору подарили химический склад

Замначальника отдела Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической работы прокуратуры Винницкой области Дмитрию Витенко подарили нежилое здание химического склада. Стоимость объекта составляет 139 тысяч гривен, а его площадь равна 435 квадратным метрам

Чиновник получил подарок от гражданина Украины Петра Барденко, передает RT.

Кроме того, старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Украины Александру Величко сделали подарок в денежной форме в размере 980 тысяч гривен.

По итогам 2016 года Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании «Ernst & Young» о рисках мошенничества в этих регионах.

При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место.

В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.