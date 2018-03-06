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На Украине продлены санкции против российских банков

6 Марта 2018 в 17:47
На Украине продлены санкции против российских банков

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, продлевающий санкций против четырёх российских банков. Документ указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сам глава государства признался, что это очень эффективный механизм, который действует уже несколько лет. Себя Порошенко назвал оптимистом, которым нельзя не быть, «когда в твоей стране идет война». Украинский президент усомнился, что «Россия живет счастливо, несмотря на всю пропаганду».

RT напоминает, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) также принял решение продлить санкции против российских банков.

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