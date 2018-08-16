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На Украине призвали разорвать все отношения с Россией

16 Августа 2018 в 09:39
На Украине призвали разорвать все отношения с Россией

Властям Украины необходимо полностью перекрыть границы с Россией. Как пишет RT, такое заявление сделал бывший руководитель главного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк.

Кроме того, он высказал мнение о том, что нужно прекратить финансовые отношения с Россией, а также заблокировать торговлю.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что власти страны должны прекратить железнодорожного сообщения с Россией, отмечают «Новые Известия».

Между тем, по словам главы российского Минтранса Евгения Дитриха, Москва уже подготовила ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. Он подчеркнул, что кроме неудобства и дискомфорта это решение двух стран ничего не повлечет, подчёркивает Газета.ру.

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