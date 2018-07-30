На Украине приватизируют «Президент-Отель» и завод по производству инсулина

На Украине определили первые шесть госпредприятий, которые будут выставлены на продажу в рамках большой приватизации. Речь идет об Одесском припортовом заводе, производителе инсулина «Индар», «Президент-Отеле», «Объединенной горно-химической компании», заводе «Электротяжмаш» и угольной компания «Краснолиманская», передает «Синьхуа».

В нынешнем году украинский кабмин надеется передать в частные руки 22 крупных госпредприятий и свыше 700 объектов малой приватизации. В 2018 году реализация государственной собственности принесет в бюджет порядка 21,3 млрд гривен.