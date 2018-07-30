Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

На Украине приватизируют «Президент-Отель» и завод по производству инсулина

30 Июля 2018 в 22:46
На Украине приватизируют «Президент-Отель» и завод по производству инсулина

На Украине определили первые шесть госпредприятий, которые будут выставлены на продажу в рамках большой приватизации. Речь идет об Одесском припортовом заводе, производителе инсулина «Индар», «Президент-Отеле», «Объединенной горно-химической компании», заводе «Электротяжмаш» и угольной компания «Краснолиманская», передает «Синьхуа».

В нынешнем году украинский кабмин надеется передать в частные руки 22 крупных госпредприятий и свыше 700 объектов малой приватизации. В 2018 году реализация государственной собственности принесет в бюджет порядка 21,3 млрд гривен.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.