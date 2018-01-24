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На Украине посчитали рациональной покупку российского газа

24 Января 2018 в 11:53
На Украине посчитали рациональной покупку российского газа

Украинский «Нафтогаз» готов закупать у России половину потребляемого страной объёма газа. Глава компании Андрей Коболев заявил, что «это очень рационально и очень рыночно». По его словам, цена, которую получает Киев, является ниже цены европейского газового хаба, пишет RT.

При этом Коболев добавил, что у Украины выбора нет в любом случае, так как после решения Стокгольмского арбитража Украина обязана закупать у России 4-5 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, который действует до 2019 года.

Глава «Нафтогаза» пояснил, что Украине в общей сложности приходится закупать примерно 10 млрд кубометров газа. При этом от руководства компании звучали заявления, что она не намерена закупать газ в России, поскольку на это влияют различные аспекты, кроме рынка: политика, гражданская война в Донбассе и другие.

Ранее стало известно, что в январе через Украину снизился транзит российского газа. В Киеве пояснили ситуацию использованием «Северного потока» и накоплением «голубого топлива» в европейских хранилищах, сообщает «Газета.ру».

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