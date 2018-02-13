На Украине полицейский за деньги выкрал ребенка

В украинском Владимире-Волынском сотрудник взвода охраны полиции за вознаграждение выкрал ребенка.

На полицейского вышел отец ребенка, гражданин Туниса, проживающий в Люксембурге. Он попросил украсть трехлетнего сына, чтобы его можно было вывезти в Евросоюз. За помощь в похищении обещал вознаграждение.

Сотрудник правоохранительных органов согласился. Дождавшись, когда мамы ребенка не будет дома, он ворвался в квартиру и избил бабушку мальчика до потери сознания. Полицейский забрал ребенка и передал его людям, которые назвали себя родственниками отца. Их вскоре задержали. Ребенок возвращен матери.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для сотрудника полиции, сообщают «Факты».

Владимир-Волынский — город в Волынской области Украины, центр Владимир-Волынского района. Население — 39 тысяч жителей.