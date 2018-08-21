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На Украине полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе

21 Августа 2018 в 22:49
На Украине полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции, управляя личным «Daewoo Lanos», проехал на красный свет и сбил двух человек на пешеходном переходе в Сумах, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина госпитализированы .

По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным сумских СМИ, автомобилем управлял работник полиции, которого сейчас судят за получение взятки и мошенничество.

Виновник ДТП направлен на медосмотр на наличие в крови алкоголя.

Сумы — город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области, центр Сумской агломерации. Также является административным центром Сумского района и Сумского городского совета.

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