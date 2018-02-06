На Украине погиб известный политик

Экс-глава Николаевского облсовета Владимир Луста сгорел в собственном авто. «Toyota Land Cruiser» бывшего чиновника занесло на заснеженной трассе, она вылетела на встречку и в лобовую столкнулась с «КамАЗом».

От мощного удара внедорожник и кабину грузовика смяло. Сразу после столкновения джип загорелся, и огонь перекинулся еще и на «КамАЗ». Водителю последнего спастись из огненной ловушки помогли очевидцы. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает УНИАН.

Владимир Викторович Луста родился 8 января 1961 года в городе Снигиревка Николаевской области. В свое время работал инструктором отдела агитации и пропаганды Снигиревского РК КПУ, два года занимал должность первого секретаря Снигиревского РК ЛКСМУ, а в 1990 году стал заместителем председателя Снигиревского районного совета. В 2001 году основал частное предприятие Агроторговий дом Снигиревский, где работал директором до марта 2005 года.

В 2005-2006 годах был председателем Снигиревской районной государственной администрации. С апреля 2006 г. - председатель Снигиревского райсовета. В 2006 году избран депутатом Снигиревского районного совета V созыва.

В 2007 был назначен заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации по социальным вопросам.

В июле 2010 года он был назначен диpeктopoм Hикoлaeвcкoгo oблacтнoгo цeнтpa зaнятocти. Владимир Луста является депутатом областного совета от Партии регионов.

В разные периоды занимал должность заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации. Был депутатом Николаевского областного совета нескольких созывов.

Луста с 2017 года занимал должность генерального директора группы компаний «ПАЕК».



