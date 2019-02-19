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На Украине перевернулся автобус

19 Февраля 2019 в 22:45
На Украине перевернулся автобус

Возле села Пышное Лубенского района Полтавской области на 188 километре автодороги «Киев - Харьков» произошла смертельная авария с микроавтобусом, передает «Народная правда».

Микроавтобус «Volkswagen» двигался в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, водитель автобуса не справился с управлением и влетел в отбойник. От удара микроавтобус перевернулся: 3 человека погибли на месте происшествия, еще один пассажир - скончался в больнице. Еще 2 человека, среди которых и водитель - госпитализировали в реанимацию.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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