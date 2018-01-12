На Украине опровергли причастность к атаке бесплотниками на Хмеймим

В министерстве обороны Украины посчитали информационной атакой заявления о причастности страны к атаке дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Обвинения в адрес Киева отвергла пресс-секретарь главы военного ведомства Украины Виктория Кушнир.

«Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», - цитирует слова Кушнир RT.

Напомним, ранее в Генштабе ВС России разглядели украинский след в атаке дронов, которая произошла в ночь с 5 на 6 января в Сирии. Там подчеркнули, что к беспилотникам были прикреплены взрывчатые вещества, которые производятся на Украине, пишет Газета.ру .