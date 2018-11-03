На Украине объявлен траур в день разгрома Мазепы

Власти Украины объявили 2 ноября днем траура. В этот день в 1708 году войска Петра I разгромили армию гетмана Ивана Мазепы и нанесли удар по его столице – городу Батурину.

Город Батурин с 1654 года находился под протекторатом Российской Империи. При этом город сохранял самоуправление и независимость во внутренних делах, а также имел свои войска.

Гнев российского императора Петра I вызвало поведение гетмана Ивана Мазепы, который во время Северной войны перешел на сторону Швеции и предложил шведскому монарху Карлу XIIрезиденцию в Батурине. Теперь на Украине эти события подаются как «агрессия России».

В годовщину этих событий президент Украины Петр Порошенко написал на странице в Facebook, что «Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать привычными методами – коварной агрессией и жестокостью». Порошенко отметил, что «Украина защищает границы Европы от болезненных планов Кремля».

Ранее сообщалось, что в честь Мазепы и Бандеры на Украине назовут буровые установки. Это, по мнению Киева, поможет стране добиться энергонезависимости и увеличит добычу газа, пишут «Известия».