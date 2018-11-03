Суббота
03 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

На Украине объявлен траур в день разгрома Мазепы

3 Ноября 2018 в 10:18
На Украине объявлен траур в день разгрома Мазепы

Власти Украины объявили 2 ноября днем траура. В этот день в 1708 году войска Петра I разгромили армию гетмана Ивана Мазепы и нанесли удар по его столице – городу Батурину.

Город Батурин с 1654 года находился под протекторатом Российской Империи. При этом город сохранял самоуправление и независимость во внутренних делах, а также имел свои войска.

Гнев российского императора Петра I вызвало поведение гетмана Ивана Мазепы, который во время Северной войны перешел на сторону Швеции и предложил шведскому монарху Карлу XIIрезиденцию в Батурине. Теперь на Украине эти события подаются как «агрессия России».

В годовщину этих событий президент Украины Петр Порошенко написал на странице в Facebook, что «Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать привычными методами – коварной агрессией и жестокостью». Порошенко отметил, что «Украина защищает границы Европы от болезненных планов Кремля».

Ранее сообщалось, что в честь Мазепы и Бандеры на Украине назовут буровые установки. Это, по мнению Киева, поможет стране добиться энергонезависимости и увеличит добычу газа, пишут «Известия».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.