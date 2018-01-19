На Украине обесточен 741 населенный пункт

Снегопады и сильные порывы ветра оставили без света 741 населенный пункт в восьми областях Украины, передает «Синьхуа».

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Одесской области, где было обесточено порядка 500 населенных пунктов.

Из-за непогоды на отдельных участках дорог в северных, центральных и южных регионах Украины ограничено движение грузового транспорта. К расчистке автотрасс по всей территории страны привлечено 1,37 тысяч единиц техники и 2,13 тысяч человек.

За последние сутки из снежного плена удалось вызволить 505 автотранспортных средств и 1039 человек.

В субботу, 20 января, в северных, ночью и в восточных, Ровненской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском регионе небольшой снег. Днем в южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.