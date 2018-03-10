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На Украине не ответили, пустят ли Собчак в Крым

10 Марта 2018 в 16:00
На Украине не ответили, пустят ли Собчак в Крым

Госпогранслужба Украины рассмотрит вопрос о допуске телеведущей Ксении Собчак на территорию Крыма при непосредственном пересечении ею украинской границы. Такой ответ на запрос кандидата в президенты России дал помощник главы государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы», — цитирует слова Слободяна агентство УНН.

Собчак посещала полуостров весной 2014 года, за что была внесена в базу данных «Миротворца» как нарушительницу украинской границы. В ее предвыборном штабе пояснили, что порядок посещения Крыма в Киеве приняли через год после поездки телеведущей.

Также там сообщили, что Собчак недавно запросила у властей Украины разрешение на посещение Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал ее поведение «политической шизофренией». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила по такому случаю историю с экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим, который во время заседания СБ ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет. 

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