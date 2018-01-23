На Украине назвали причину сокращения транзита российского газа

На Украине рассказали, почему был снижен транзит российского газа через Украину в январе 2018 года. Как уточнили в Киеве, РФ использует обходной маршрут через «Северный поток». Об этом рассказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский. По его словам, транзит сократился до 180 миллионов кубических метров.

«Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортная система) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки», - цитирует слова Белявского РЕН ТВ .

В то же время Белявский предположил, что «Газпром» может использовать «голубое топливо», которое за лето накопилось в европейских хранилищах.

Напомним, ранее в РФ сообщили, что транзит газа через Украину за январь сократился в 1,3 раза.