На Украине хотят возвращения Нестора Махно

Глава Гуляйпольской райгосадминистрации Александр Ищенко в интервью «Гуляйполе.city» рассказал о завершении подготовки документов, необходимых для транспортировки праха революционера-анархиста, командующего Революционной повстанческой армией Украины (махновцев) Нестора Махно из Франции на Украину, передает RT.

«С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка», — уточнил он.

Вероятно, намерение хотят осуществить к 85-летию кончины Махно. Напомним, 10 лет назад, 24 августа 2009 года, в Гуляйполе был торжественно открыт памятник Нестору Махно.

6 июля (по другим сведениям, 25 июля) 1934 года Нестор Махно в возрасте 45 лет умер в парижской больнице от костного туберкулёза. 28 июля его тело было кремировано, а урна с прахом замурована в стене колумбария кладбища Пер-Лашез, в ячейке под номером 6685.