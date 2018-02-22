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На Украине хотят создать тестовую площадку для Hyperloop

22 Февраля 2018 в 21:21

 В 2019 году в городе Днепр (бывший Днепропетровск) планируется создать тестовую площадку для претворения в жизнь проекта вакуумного поезда Hyperloop, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Идея создания Hyperloop принадлежит Илону Маску. Предполагается, что поезд будет перемещаться на аэродинамической подушке в специальных трубах с пониженным давлением, развивая скорость до 1080 км/час, передает «Синьхуа».

Илон Рив Маск (родился 28 июня 1971 года в Претории, ЮАР) — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; миллиардер.

Основатель компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; член совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2017 году его состояние оценивалось более чем в $20 млрд.


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