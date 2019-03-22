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На Украине более 20 лет не могут преодолеть эпидемию туберкулеза

22 Марта 2019 в 21:57
На Украине более 20 лет не могут преодолеть эпидемию туберкулеза

В Киеве перед министерством общественного здоровья Украины состоялась акция в поддержку больных туберкулезом, передает РИА ФАН.

Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Помимо плакатов манифестанты принесли с собой гроб в красной бархатной обивке, а также каталку с муляжом «украинца, умершего от туберкулеза».

По словам профессионального врача, за последние два года только в Киеве было закрыто четыре туберкулезных диспансера.

Впервые эпидемия туберкулеза была объявлена на Украине в 1995 году, и она до сих пор не преодолена.

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