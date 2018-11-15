На Украине арестован снайпер с Евромайдана

На Украине арестован предполагаемый стрелок по людям во время акций протеста в Киеве зимой 2014 года. Это снайпер, уволенный из правоохранительных органов в 2015 году, сообщает «Интерфакс», знакомый с расследованием уголовного дела о расстрелах участников Евромайдана.

По данным источника, подозреваемый служил снайпером в отряде спецназа «Омега». Это подразделение в структуре МВД участвует в специальных мероприятиях по борьбе с терроризмом в условиях крайнего осложнения обстановки.

Между тем, по данным агентства «Украинские новости», арестованный был действующим снайпером Национальной гвардии. По данным следствия именно он 20 февраля застрелил из снайперской винтовки театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской.

В ходе столкновений в центре Киева в период с 18 по 21 февраля 2014 года были убиты 80 активистов Евромайдана, а также более 20 сотрудников силовых структур. Сотни были ранены, некоторые из них умерли впоследствии в больницах.

Ранее адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал в эфире НСН, как украинская оппозиция готовила убийство его подзащитного в феврале 2014 года.

