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На участие в проекте по активному долголетию подано свыше 35 тыс. заявок

13 Марта 2018 в 09:23
На участие в проекте по активному долголетию подано свыше 35 тыс. заявок

Более 35 тыс. пенсионеров Москвы записались в программу по активному долголетию. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе международного форума «Активное долголетие Москвы 2018». Он отметил, что на программа стартовала несколько недель назад, под нее выделены средства, создана организационная сеть записи желающих. Получены также заявки от 1 тысячи учреждений и организаций, желающих участвовать в проекте. В настоящее время началось формирование 100 первых кружков.

Собянин сообщил, что В Москве почти 3 млн пенсионеров. Пилотный проект по активному долголетию в столице предполагает организацию на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пожилых людей. У проекта пока нет названия, предполагается, что его выберут сами москвичи. Записаться для участия в проекте можно в территориальных центрах социального обслуживания.

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