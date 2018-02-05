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На уборку снега в Москве может уйти до 9 дней

5 Февраля 2018 в 13:11
На уборку снега в Москве может уйти до 9 дней

Десятки тысяч сотрудников коммунальных служб продолжают работать над ликвидацией последствий снегопада. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, по нормативам на уборку выпавшего за последние двое суток снега требуется порядка девяти дней, сообщает «Интерфакс». Однако коммунальщики намерены очистить город «гораздо раньше». Как отметил Бирюков, за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезены рекордные 1,2 млн кубометров снега.  

В Московской области коммунальщики вывезли более 6,7 тыс. кубометров с региональных дорог. Противогололедными материалам обработано 13,5 тыс. трасс, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Дорожники в области также продолжают работать в усиленном режиме. 

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