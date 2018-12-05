Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

На туристку в Африке напал бегемот

5 Декабря 2018 в 00:26
На туристку в Африке напал бегемот

Американская туристка была доставлена в больницу в районе водопада Виктория в Зимбабве после того, как на нее напал бегемот во время плавания на каноэ по реке Замбези, передает РИА «Новости».

Уточняется, что у пострадавшей травмирована нога.

Ранее НСН сообщала, что в столичном зоопарке появился новый обитатель - самка карликового бегемота по кличке Оливия.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в беседе с НСН рассказала, что в одиночестве Оливия пробудет не долго, в течение года ей подберут и привезут пару для размножения.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.