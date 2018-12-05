На туристку в Африке напал бегемот

Американская туристка была доставлена в больницу в районе водопада Виктория в Зимбабве после того, как на нее напал бегемот во время плавания на каноэ по реке Замбези, передает РИА «Новости».
Уточняется, что у пострадавшей травмирована нога.
Ранее НСН сообщала, что в столичном зоопарке появился новый обитатель - самка карликового бегемота по кличке Оливия.
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в беседе с НСН рассказала, что в одиночестве Оливия пробудет не долго, в течение года ей подберут и привезут пару для размножения.