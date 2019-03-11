На трассе Владивостока опрокинулся зенитный комплекс

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» перевернулся на дороге во Владивостоке. Произошло это в районе развязки на трассе остров Русский — бухта Патрокл, сообщает РИА Новости.

Как отмечает РЕН ТВ , в Интернете появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что упавший военный автомобиль на базе КАМАЗа перегородил трассу. Он перевернулся на бок во время поворота. В результате ДТП никто не пострадал, уточняет Life.ru .

Сам комплекс получил серьёзные повреждения. Причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать неудовлетворительное состояние дорожного полотна — просевший асфальт на выходе из поворота.

Ранее в «Ростехе» рассказали о модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Приемочные испытания должны быть завершены до конца 2019 года. Этот комплекс наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке в круглосуточном режиме.