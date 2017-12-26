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На Транссибе в Забайкалье восстановлено движение

26 Декабря 2017 в 23:25
На Транссибе в Забайкалье восстановлено движение

Движение поездов по перегону Бада - Жипхеген Забайкальской железной дороги, где сошел с рельсов грузовой поезд, осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте РЖД.

В в 13:39 мск было восстановлено движение по первому пути перегона, в 21:09 мск восстановлено движение по второму пути перегона.

Инцидента со сходом поезда произошел 25 декабря в 22:47 мск.

В результате схода были задержаны пассажирские поезда дальнего следования Пекин — Москва, Владивосток - Новосибирск, Москва - Владивосток, Иркутск - Забайкальск и Владивосток - Москва.

В период временной задержки поездов было организовано бесплатное питание пассажиров, сообщает «Интерфакс».

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