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На строительстве космодрома Восточный снова украли деньги

18 Января 2018 в 17:59
На строительстве космодрома Восточный снова украли деньги
Фото: loveopium.ru

На строительстве космодрома Восточный снова украли деньги. В связи с хищением возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Аферу на сумму более 7-и с половиной миллионов рублей раскрыла служба безопасности Центра. Её собирался провернуть один из сотрудников ЦЭНКИ со своими подельниками при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов космодрома.  Всего по фактам хищений при строительстве Восточного расследуются более 30-и уголовных дел.

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