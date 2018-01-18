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На строительстве космодрома Восточный снова украли деньги. В связи с хищением возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Аферу на сумму более 7-и с половиной миллионов рублей раскрыла служба безопасности Центра. Её собирался провернуть один из сотрудников ЦЭНКИ со своими подельниками при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов космодрома. Всего по фактам хищений при строительстве Восточного расследуются более 30-и уголовных дел.