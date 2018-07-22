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На стойке через Амур из-за паводка упал кран и обрушился мост

22 Июля 2018 в 11:21
На стойке через Амур из-за паводка упал кран и обрушился мост

На месте строительства моста через реку Амур, который соединит Амурскую область с китайской провинцией Хэйлунцзян, из-за паводка упал строительный кран и обрушились четыре пролета временного рабочего моста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Однако после подъёма уровня воды выше критических отметок произошло обрушение четырех пролётов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном», — заявили в правительстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Однако в связи с подъемом воды с затопленных участков стройки была проведена эвакуация рабочих, а также вывезены материалы и оборудование.

Строители принимают меры по борьбе с паводком, пишет RT.

Строительство моста через реку Амур началось в регионе в декабре 2016 года.

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