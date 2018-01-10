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На Шри-Ланке разрешат продажу алкоголя женщинам

10 Января 2018 в 21:01
На Шри-Ланке разрешат продажу алкоголя женщинам

Власти Шри-Ланки намерены отменить действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, передает «Интерфакс».

Женщины на Шри-Ланке смогут покупать алкоголь с 18 лет. Кроме того, им позволят работать в местах, где продается алкоголь, без получения предварительного разрешения.

На Шри-Ланке большинство женщин традиционно предпочитают не употреблять алкоголь, считая, что такое поведение противоречит культуре страны.

Шри-Ланка - государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времён португальского вторжения и до обретения независимости в европейских языках страна называлась Цейлон. В переводе с санскрита название Шри-Ланка означает славная, благословенная земля.

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